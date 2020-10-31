"Барселона" может объявить себя банкротом, если не сможет снизить расходы на зарплаты футболистов до конца следующей недели.

По информации RAC1, "Барселоне" уже до 5 ноября нужно уменьшить зарплатный бюджет на 30% (190 млн евро). В противном случае Барселона может стать банкротом уже в январе. Юристы уже начали переговоры с клубом и представителями игроков.

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Также существует другая проблема – контракт Месси. Если Лионель не станет продолжать свой договор, в конце сезона "Барселоне" придется выплачивать ему бонус.

Пандемия COVID-19 особенно сильно ударила по "Барселоне", которая не может принимать болельщиков на матчах и получать доход от клубных музея и магазина.

Добавим, что уже 4 ноября "Барселона" примет киевское "Динамо" в третьем туре Лиги чемпионов. Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Провальная игра "Барселоны"