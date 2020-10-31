"Барселона" находится на грани банкротства, – СМИ
"Барселона" может объявить себя банкротом, если не сможет снизить расходы на зарплаты футболистов до конца следующей недели.
По информации RAC1, "Барселоне" уже до 5 ноября нужно уменьшить зарплатный бюджет на 30% (190 млн евро). В противном случае Барселона может стать банкротом уже в январе. Юристы уже начали переговоры с клубом и представителями игроков.
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Также существует другая проблема – контракт Месси. Если Лионель не станет продолжать свой договор, в конце сезона "Барселоне" придется выплачивать ему бонус.
Пандемия COVID-19 особенно сильно ударила по "Барселоне", которая не может принимать болельщиков на матчах и получать доход от клубных музея и магазина.
Провальная игра "Барселоны"
- Барселона провалила прошлый сезон. Клуб унизительно вылетел из Лиги Чемпионов и уступил лидерство в Ла Лиге мадридскому "Реалу". Летом "сине-гранатовые" уволили главного тренера Кике Сетьена, а на его место пришел Рональд Куман.
- В то же время эпопея с продолжением карьеры в "Барселоне" живой легенды клуба Лионеля Месси также сильно ударила по репутации Бартомеу.
- Сейчас команда Рональда Кумана идет аж на 12-й позиции в Ла Лиге. В последнем туре "Барселона" проиграла "Реалу" – 1:3. В Лиге чемпионов "блаугранас" победили "Ювентус" 0:2. Кроме "бьянконери", в квартете у испанцев есть киевское "Динамо" и "Ференцварош", который тренирует Сергей Ребров.
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