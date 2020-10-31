"Барселона" перебуває на межі банкрутства, – ЗМІ
"Барселона" може оголосити себе банкрутом, якщо не зможе знизити витрати на зарплати футболістів до кінця наступного тижня.
За інформацією RAC1, "Барселоні" вже до 5 листопада потрібно зменшити зарплатний бюджет на 30% (190 млн євро). В іншому випадку Барселона може стати банкрутом вже в січні. Юристи вже розпочали переговори з клубом та представниками гравців.
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Також існує інша проблема – контракт Мессі. Якщо Ліонель не стане продовжувати свій договір, в кінці сезону "Барселоні" доведеться виплачувати йому бонус.
Пандемія COVID-19 особливо сильно вдарила по "Барселоні", яка не може приймати уболівальників на матчах і отримувати дохід від клубних музею та магазину.
Провальна гра "Барселони"
- Барселона провалила минулий сезон. Клуб принизливо вилетів з Ліги Чемпіонів і поступився лідерством у Ла Лізі мадридському "Реалу". Влітку "синьо-гранатові" звільнили головного тренера Кіке Сетьена, а на його місце прийшов Рональд Куман.
- Водночас епопея з продовженням кар'єри в "Барселоні" живої легенди клубу Ліонеля Мессі також сильно вдарила по репутації Бартомеу.
- Зараз команда Рональда Кумана йде аж на 12-й позиції в Ла Лізі. В останньому турі "Барселона" програла "Реалу" – 1:3. У Лізі чемпіонів "блаугранас" перемогли "Ювентус" 0:2. Крім "бьянконері", в квартеті в іспанців є київське "Динамо" і "Ференцварош", який тренує Сергій Ребров.
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