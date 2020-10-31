"Барселона" може оголосити себе банкрутом, якщо не зможе знизити витрати на зарплати футболістів до кінця наступного тижня.

За інформацією RAC1, "Барселоні" вже до 5 листопада потрібно зменшити зарплатний бюджет на 30% (190 млн євро). В іншому випадку Барселона може стати банкрутом вже в січні. Юристи вже розпочали переговори з клубом та представниками гравців.

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Також існує інша проблема – контракт Мессі. Якщо Ліонель не стане продовжувати свій договір, в кінці сезону "Барселоні" доведеться виплачувати йому бонус.

Пандемія COVID-19 особливо сильно вдарила по "Барселоні", яка не може приймати уболівальників на матчах і отримувати дохід від клубних музею та магазину.

Додамо, що вже 4 листопада "Барселон" прийматиме київське "Динамо" в третьому турі Ліги чемпіонів. Початок матчу – о 22:00 за київським часом.

Провальна гра "Барселони"