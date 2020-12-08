Каталонська Барселона зазнала першої поразки у Лізі чемпіонів сезону-2020/2021. У вівторок, 8 грудня, у рамках 6-го туру каталонці вдома розгромно програли Ювентусу.

Барселона – Ювентус 0:3

Голи: Роналду, 13, (п), 52 (п), Маккенні, 20

До теми Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 8 грудня

Уже на 12-й хвилині гості отримали шанс вийти вперед, пише 24 канал. Роналду заробив сумнівний пенальті за фол Араухо. Сам же Роналду виконав покарання та впевнено переграв тер Штегена.

На 20-й хвилині рахунок у матчі вже був 2:0 на користь туринців. Гості розігнали класну атаку правим флангом. Куадрадо навісив у штрафний, де Маккенні "розстріляв" голкіпер каталонців.

Барселона вперше відповіла на 23-й хвилині. Мессі майстерно приборкав передачу на межі штрафного та пробив у правий нижній кут воріт. Буффон перебував у невдалій позиції, але зумів виконати блискучий сейв у стрибку.

По перерві команди обмінялися гострими моментами. Спершу Мессі пробив у руки Буффону, а згодом тер Штеген залишив Барселону в грі завдяки дивовижному сейву. Німець відбив обвідний удар Ремзі.

Та під час атаки м'яч потрапив у руку Лангле у штрафному. Арбітр скористався системою VAR та поставив пенальті. Удар з позначки вдруге реалізував Роналду.

Барселона на третій гол Ювентуса відповіла моментом у Грізманна. Після навісу зі штрафного француз пробив головою і м'яч влучив у поперечину. Ще один момент мав Мессі. Каталонці швидко розіграли м'яч поблизу штрафного італійців й Ліонель пробив у нижній кут, але Буффон витягнув м'яч.

Барселона створила ще декілька моментів, але Ювентус свого не відпустив – 3:0!

Ювентус не тільки помстився Барселоні за поразку в другому турі, але й виграв групу G. Команди набрали по 15 очок, але саме Ювентус посів перше місце завдяки кращій статистиці в очних матчах. Барселона вийшла у плей-офф з другого місця.

Барселона – Ювентус відеоогляд