Главным матчем второго тура Лиги чемпионов стало противостояние "Ювентуса" и "Барселоны". После матча пресс-службы клубов "потроллили" друг друга в соцсетях.

Напомним, матч "Ювентус" – "Барселона" закончился победой гостей, которым удалось забить дважды. Вместе с тем арбитр трижды не засчитал голы Альваро Мораты после просмотра VAR.

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Стоит добавить, что этот матч пропускал нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду. У португальца были положительные результаты после тестирования на коронавирус. Поэтому он пока находится на самоизоляции.

После матча в твиттере "Барселоны" опубликовали пост с фотографией Лионеля Месси.

"Мы рады, что вы смогли увидеть "козла" на вашем поле", – говорится в подписи к фото.

Они использовали емодзи "козла", который на английском языке будет goat. Его используют как акроним к определению Greatest of All Time – "величайшего игрока всех времен".

Ответ от "Ювентуса" последовал незамедлительно.

"Вы, наверное, не там искали. Мы привезем вам настоящего на "Камп Ноу", – написали в "Ювентусе", скорее всего намекая на Роналду.

You probably looked it up in the wrong dictionary. We'll bring you the right one at Camp Nou — JuventusFC (@juventusfcen) October 28, 2020

Матч между "Барселоной" и "Ювентусом" состоится на стадионе "Камп Ноу" 8 декабря. Это будет матч шестого тура Лиги чемпионов.