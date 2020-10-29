"Барселона" и "Ювентус" "потроллили" друг друга после матча Лиги чемпионов образом "козла"
Главным матчем второго тура Лиги чемпионов стало противостояние "Ювентуса" и "Барселоны". После матча пресс-службы клубов "потроллили" друг друга в соцсетях.
Напомним, матч "Ювентус" – "Барселона" закончился победой гостей, которым удалось забить дважды. Вместе с тем арбитр трижды не засчитал голы Альваро Мораты после просмотра VAR.
Как это было: "Барселона" уверенно победила "Ювентус" в Лиге чемпионов: видео
Стоит добавить, что этот матч пропускал нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду. У португальца были положительные результаты после тестирования на коронавирус. Поэтому он пока находится на самоизоляции.
После матча в твиттере "Барселоны" опубликовали пост с фотографией Лионеля Месси.
"Мы рады, что вы смогли увидеть "козла" на вашем поле", – говорится в подписи к фото.
Они использовали емодзи "козла", который на английском языке будет goat. Его используют как акроним к определению Greatest of All Time – "величайшего игрока всех времен".
Ответ от "Ювентуса" последовал незамедлительно.
"Вы, наверное, не там искали. Мы привезем вам настоящего на "Камп Ноу", – написали в "Ювентусе", скорее всего намекая на Роналду.
Матч между "Барселоной" и "Ювентусом" состоится на стадионе "Камп Ноу" 8 декабря. Это будет матч шестого тура Лиги чемпионов.