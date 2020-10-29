"Барселона" та "Ювентус" "потролили" один одного після матчу Ліги чемпіонів образом "козла"
Головним матчем другого туру ліги чемпіонів стало протистояння "Ювентуса" та "Барселони". Після матчу пресслужби клубів "потролили" один одного в соцмережах.
Нагадаємо, матч "Ювентус" – "Барселона" закінчився перемогою гостей, яким вдалося забити двічі. Натомість арбітр тричі не зарахував голи Альваро Морати після перегляду VAR.
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Варто додати, що цей матч пропускав нападник "Ювентуса" Кріштіано Роналду. У португальця були позитивні результати після тестування на коронавірус. Тому він поки перебуває на самоізоляції.
Після матчу у твіттері "Барселони" було опублікували пост з фотографією Ліонеля Мессі.
"Ми раді, що ви змогли побачити "козла" на вашому полі", – йдеться в підписі до фото.
Вони використали емодзі "козла", який англійською мовою буде goat. Його використовують як акронім до визначення Greatest of All Time – "найвеличнішого гравця всіх часів".
Відповідь від "Ювентуса" не забарилася.
"Ви, мабуть, не там шукали. Ми привеземо вам справжнього на "Камп Ноу", – написали у "Ювентусі", скоріш за все натякаючи на Роналду.
Матч між "Барселоною" та "Ювентусом" відбудеться на стадіоні "Камп Ноу" 8 грудня. Це буде матч шостого туру Ліги чемпіонів.