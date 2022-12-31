Барселоне нужно было обязательно побеждать. Ведь накануне Реал победил в своем матче и вышел на первое место в турнирной таблице. Так что "сливочные" опережали Барселону на одно очко.
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Победа нужна и Эспаньолеу. Команда ведь находилась в зоне вылета.
Начали хозяева поля очень активно. И уже на седьмой минуте встречи счет был открыт. Маркос Алонсо удачно пришел на подачу с углового и забил свой первый гол за команду в чемпионате. Он мог и дубль оформить. Но не попал в ворота.
В общем, весь первый тайм прошел под постоянным давлением Барселоны, которая довольно легко создавала моменты, и с такой же легкостью их тратила. И продолжалось так до 70-й минуты, пока все не перевернулось "с ног на голову".
Десятиминутка безумия
Началось все с того, что Маркос Алонсо в собственной штрафной сфолил против Хоселу. Он неудачно наступил ему на ногу сзади, почти сняв с ноги бутсу. Арбитр назначил пенальти. Сам Хоселу его и реализовал, довольно хладнокровно пробив низом по центру. Это первый гол в этом сезоне чемпионата Испании, который Барселона пропустила на своем поле.
Далее у арбитра матча случился просто "картопад". За 10 минут он показал семь желтых карточек. Защитник Барселоны Жорди Альба первую карточку получил на 74-й минуте, а уже через четыре минуты – еще одно предупреждение, оставив команду в меньшинстве.
Но играть в большинстве "попугаям" выпало не долго. Ведь через две минуты Винисиус Соуза сфолил в защите и тоже получил вторую желтую карточку. Первую он получил на той же 74-й минуте.
В этом моменте и прямую красную карточку арбитр показал Карбери, который наступил на оказавшегося на газоне Левандовского. Но после просмотра видеоповтора отменил свое решение.
Концовка матча тоже отметилась "картопадом". Арбитр компенсировал сразу 9 минут, за которые Барселона пыталась вырвать победу. Но все попытки оказались тщетными. Игроки и тренерский штаб команды получили еще три желтые карточки на скамье для запасных в компенсированное время. Всего за игру арбитр показал 16 желтых карточек, две из которых стали красными.
Барселона – Эспаньол 1:1
Голы: Маркос Алонсо, 7 – Хоселу, 73 (пен)
Удаление: Жорди Альба, 78 – Винисиус Соуза, 80
Барселона теряет победу и единоличное лидерство в чемпионате Испании. У нее теперь 38 очков, как и у Реала. Эспаньол же покидает зону вылета.
Видеообзор матча Барселона – Эспаньол