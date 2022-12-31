Барселоне нужно было обязательно побеждать. Ведь накануне Реал победил в своем матче и вышел на первое место в турнирной таблице. Так что "сливочные" опережали Барселону на одно очко.

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Победа нужна и Эспаньолеу. Команда ведь находилась в зоне вылета.

Начали хозяева поля очень активно. И уже на седьмой минуте встречи счет был открыт. Маркос Алонсо удачно пришел на подачу с углового и забил свой первый гол за команду в чемпионате. Он мог и дубль оформить. Но не попал в ворота.

В общем, весь первый тайм прошел под постоянным давлением Барселоны, которая довольно легко создавала моменты, и с такой же легкостью их тратила. И продолжалось так до 70-й минуты, пока все не перевернулось "с ног на голову".

Десятиминутка безумия

Началось все с того, что Маркос Алонсо в собственной штрафной сфолил против Хоселу. Он неудачно наступил ему на ногу сзади, почти сняв с ноги бутсу. Арбитр назначил пенальти. Сам Хоселу его и реализовал, довольно хладнокровно пробив низом по центру. Это первый гол в этом сезоне чемпионата Испании, который Барселона пропустила на своем поле.

Далее у арбитра матча случился просто "картопад". За 10 минут он показал семь желтых карточек. Защитник Барселоны Жорди Альба первую карточку получил на 74-й минуте, а уже через четыре минуты – еще одно предупреждение, оставив команду в меньшинстве.

Но играть в большинстве "попугаям" выпало не долго. Ведь через две минуты Винисиус Соуза сфолил в защите и тоже получил вторую желтую карточку. Первую он получил на той же 74-й минуте.

В этом моменте и прямую красную карточку арбитр показал Карбери, который наступил на оказавшегося на газоне Левандовского. Но после просмотра видеоповтора отменил свое решение.

Следует отметить, что судил этот матч Антонио Матео Лаос. Это именно тот арбитр, который на чемпионате мира 2022 года судил четвертьфинал между Аргентиной и Нидерландами. В этом матче он показал сразу 18 желтых карт, что стало рекордом для матчей Мундиалей. А после игры судейством были недовольны футболисты обеих сборных.

Этот же Матео Лаос судил и матч между Уэльсом и Украиной за право сыграть на ЧМ-2022. И в этом матче он не назначил пенальти. По словам украинского защитника Валерия Бондаря, арбитр получил уведомление в наушник не назначать пенальти за фол на Ярмоленко со словами "потому что это Украина".

Концовка матча тоже отметилась "картопадом". Арбитр компенсировал сразу 9 минут, за которые Барселона пыталась вырвать победу. Но все попытки оказались тщетными. Игроки и тренерский штаб команды получили еще три желтые карточки на скамье для запасных в компенсированное время. Всего за игру арбитр показал 16 желтых карточек, две из которых стали красными.

Барселона – Эспаньол 1:1

Голы: Маркос Алонсо, 7 – Хоселу, 73 (пен)

Удаление: Жорди Альба, 78 – Винисиус Соуза, 80

Барселона теряет победу и единоличное лидерство в чемпионате Испании. У нее теперь 38 очков, как и у Реала. Эспаньол же покидает зону вылета.

Видеообзор матча Барселона – Эспаньол