Барселоні треба було обовязково перемагати. Адже напередодні Реал переміг у своєму матчі та вийшов на перше місце в турнірній таблиці. Тож "вершкові" випереджали Барселону на одне очко.
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Перемога була потрібна й Еспаньйолу. Адже команда перебувала в зоні вильоту.
Розпочали господарі поля дуже активно. І вже на сьомій хвилині зустрічі рахунок був відкритим. Це Маркос Алонсо вдало прийшов на подачу з кутового та забив свій перший гол за команду в чемпіонаті. Він згодом міг і дубль оформити. Але не влучив у ворота.
Загалом весь перший тайм пройшов під постійним тиском Барселони, яка доволі легко створювала моменти, і з такою ж легкістю їх марнувала. І тривало так до 70-ї хвилини, аж поки все не перевернулося "з ніг на голову".
Десятихвилинка безумства
Почалося все з того, що Маркос Алонсо у власному штрафному майданчику сфолив проти Хоселу. Він невдало наступив йому на ногу ззаду, майже знявши з ноги бутсу. Арбітр призначив пенальті. Сам Хоселу його і реалізував, доволі холоднокровно пробивши низом по центру. Це перший гол в цьому сезоні чемпіонату Іспанії, який Барселона пропустила на власному полі.
Далі в арбітра матчу стався просто "карткопад". За 10 хвилин він показав сім жовтих карток. Захисник Барселони Жорді Альба першу картку отримав на 74-й хвилині, а вже за чотири хвилини – ще одне попередження, залишивши команду в меншості.
Та грати в більшості "папугам" випало не довго. Адже за дві хвилини Вінісіус Соуза сфолив в захисті та теж отримав другу жовту картку. Першу він отримав на тій же 74-й хвилині.
В цьому моменті й пряму червону картку арбітр показав Карбері, який наступив на Левандовського, що опинився на газоні. Але після перегляду відеоповтору скасовував своє рішення.
Кінцівка матчу теж відзначилася "карткопадом". Арбітр компенсував одразу 9 хвилин, за які Барселона намагалася вирвати перемогу. Але всі спроби виявилися даремними. Натомість гравці та тренерський штаб команди отримали ще три жовті картки на лаві для запасних у компенсований час. Загалом за гру арбітр показав 16 жовтих карток, дві з яких стали червоними.
Барселона – Еспаньйол 1:1
Голи: Маркос Алонсо, 7 – Хоселу, 73 (пен)
Вилучення: Жорді Альба, 78 – Вінісіус Соуза, 80
Барселона втрачає перемогу та одноосібне лідерство в чемпіонаті Іспанії. В неї тепер 38 очок, як і в Реала. Еспаньйол же покидає зону вильоту.
Відеоогляд матчу Барселона – Еспаньйол