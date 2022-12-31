Барселоні треба було обовязково перемагати. Адже напередодні Реал переміг у своєму матчі та вийшов на перше місце в турнірній таблиці. Тож "вершкові" випереджали Барселону на одне очко.

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Перемога була потрібна й Еспаньйолу. Адже команда перебувала в зоні вильоту.

Розпочали господарі поля дуже активно. І вже на сьомій хвилині зустрічі рахунок був відкритим. Це Маркос Алонсо вдало прийшов на подачу з кутового та забив свій перший гол за команду в чемпіонаті. Він згодом міг і дубль оформити. Але не влучив у ворота.

Загалом весь перший тайм пройшов під постійним тиском Барселони, яка доволі легко створювала моменти, і з такою ж легкістю їх марнувала. І тривало так до 70-ї хвилини, аж поки все не перевернулося "з ніг на голову".

Десятихвилинка безумства

Почалося все з того, що Маркос Алонсо у власному штрафному майданчику сфолив проти Хоселу. Він невдало наступив йому на ногу ззаду, майже знявши з ноги бутсу. Арбітр призначив пенальті. Сам Хоселу його і реалізував, доволі холоднокровно пробивши низом по центру. Це перший гол в цьому сезоні чемпіонату Іспанії, який Барселона пропустила на власному полі.

Далі в арбітра матчу стався просто "карткопад". За 10 хвилин він показав сім жовтих карток. Захисник Барселони Жорді Альба першу картку отримав на 74-й хвилині, а вже за чотири хвилини – ще одне попередження, залишивши команду в меншості.

Та грати в більшості "папугам" випало не довго. Адже за дві хвилини Вінісіус Соуза сфолив в захисті та теж отримав другу жовту картку. Першу він отримав на тій же 74-й хвилині.

В цьому моменті й пряму червону картку арбітр показав Карбері, який наступив на Левандовського, що опинився на газоні. Але після перегляду відеоповтору скасовував своє рішення.

Варто відзначити, що судив цей матч Антоніо Матео Лаос. Це саме той арбітр, який на чемпіонаті світу 2022 судив чвертьфінал між Аргентиною та Нідерландами. У цьому матчі він показав одразу 18 жовтих карток, що стало рекордом для матчів Мундіалю. А після гри суддівством були незадоволені футболісти обох збірних.

Цей же Матео Лаос судив і матч між Уельсом та Україною за право зіграти на ЧС-2022. І в цьому матчі він не призначив пенальті. За словами українського захисника Валерія Бондаря, арбітр отримав повідомлення в навушник не призначати пенальті за фол на Ярмоленко зі словами "бо це Україна".

Кінцівка матчу теж відзначилася "карткопадом". Арбітр компенсував одразу 9 хвилин, за які Барселона намагалася вирвати перемогу. Але всі спроби виявилися даремними. Натомість гравці та тренерський штаб команди отримали ще три жовті картки на лаві для запасних у компенсований час. Загалом за гру арбітр показав 16 жовтих карток, дві з яких стали червоними.

Барселона – Еспаньйол 1:1

Голи: Маркос Алонсо, 7 – Хоселу, 73 (пен)

Вилучення: Жорді Альба, 78 – Вінісіус Соуза, 80

Барселона втрачає перемогу та одноосібне лідерство в чемпіонаті Іспанії. В неї тепер 38 очок, як і в Реала. Еспаньйол же покидає зону вильоту.

Відеоогляд матчу Барселона – Еспаньйол