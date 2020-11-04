Киевское "Динамо" в среду, 4 ноября, сыграет против испанской "Барселоны". Игра начнется в 22:00. на этот матч обе команды выставили свои стартовые составы.

У "Динамо" еще задолго до игры возникли проблемы с игроками. Всего на игру в Испанию не полетели 13 футболистов основной команды. Среди них и два вратаря – Денис Бойко и Георгий Бущан. Поэтому место в старте доверили 18-летнему Руслану Нещерету. Он дебютировал за основную команду в официальном матче лишь в субботу, 31 октября, в игре против "Днепр-1".

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Есть проблемы у "Динамо" и с игроками, выступающими на позиции левого защитника. У Миколенко – коронавирус, у Тимчика и Кравца – травмы, они не сыграют. Поэтому на этой позиции выступит Шабанов.

Динамо: Нещерет, Кендзера, Забарный, Попов, Шабанов, Андриевский, Шепелев, Цыганков, Буяльский, Родригес, Супряга.

У "Барселоны" проблемы из-за отсутствия центральных защитников. В пару к Пике выйдет Де Йонг.

Барселона: Тер Штеген, Дест, Пике, Де Йонг, Альба, Пьянич, Бускетс, Педри, Месси, Фати, Гризманн