Київське "Динамо" в середу, 4 листопада, зіграє проти іспанської "Барселони". Гра розпочнеться о 22:00. на цей матч обидві команди виставили свої стартові склади.

У "Динамо" ще задовго до гри виникли проблеми з гравцями. Загалом на гру до Іспанії не полетіло 13 футболістів основної команди. Серед них і два воротарі – Денис Бойко та Георгій Бущан. Відтак місце в старті довірили 18-літньому Руслану Нещерету. Він дебютував за основну команду в офіційному матчі лише в суботу, 31 жовтня, в грі проти "Дніпро-1".

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Є проблеми в "Динамо" і з гравцями, які виступають на позиції лівого захисника. У Миколенка – коронавірус, в Тимчика та Кравця – травми. Тож вони не зіграють. Тож на цій позиції виступить Шабанов.

Динамо: Нещерет, Кендзьора, Забарний, Попов, Шабанов, Андрієвський, Шепелєв, Циганков, Буяльський, Родрігес, Супряга.

У "Барселони" проблеми через відсутність центральних захисників. В пару до Піке вийде Де Йонг.

Барселона: Тер Штеген, Дест, Піке, Де Йонг, Альба, П'яніч, Бускетс, Педрі, Мессі, Фаті, Грізманн