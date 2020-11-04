В среду, 4 ноября, киевское "Динамо" играет на выезде против испанской "Барселоны". Игра начнется в 22: 00. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов – на сайте Спорт24.

"Динамо" выпала довольно сложная группа в Лиге чемпионов. Ведь из второй корзины выпала довольно грозная "Барселона". Да, на это можно ответить фразой, которая уже стала крылатой "А ми "Динамо" Київ, шо такоє?".

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В первую очередь в "Динамо" с составом. На этот матч полетело лишь 19 футболистов. 13 игроков остались вне заявки. Наибольший удар нанес коронавирус, который был обнаружен у 9 футболистов. Среди них и два вратаря – Денис Бойко и Георгий Бущан. Поэтому в воротах "Динамо" в матче против "Барселоны" сыграет 18-летний Руслан Нещерет.

Проблемы "Барселоны" не столько в качестве игроков, как в их отношении к игре. Несмотря на победы в Лиге чемпионов, в чемпионате Испании команда не может выиграть уже четыре матча подряд – два поражения и две ничьи. При этом проиграли "сине-гранатовые" "Реалу" на своем поле.

"Барселона", в случае победы, закрепит за собой первое место в группе, набрав 9 очков. Если же победит "Динамо", то создаст не только одну из самых больших сенсаций в Лиге чемпионов (хотя тот же" Шахтер "недавно победил в Испании" Реал " в Лиге чемпионов), но и значительно улучшит свои шансы сыграть весной в еврокубках.