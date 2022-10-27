В Лиге чемпионов завершился 5-й тур групповой стадии. В прошедшем туре выход в плей-офф гарантировали себе Реал, Манчестер Сити, Наполи, Брюгге и Бавария.
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Вчера к этой компании присоединились Челси, дортмундская Боруссия, ПСЖ и Бенфика. А в среду определились еще три участника 1/8 финала. Одним из них стал Ливерпуль, пишет 24 канал.
ГРУППА А
Аякс – Ливерпуль 0:3
Голы: Салах, 42, Нуньес, 49, Эллиотт, 52.
Наполи – Рейнджерс 3:0
Голы: Симеоне, 11, Симеоне, 16, Эстигор, 80.
Команде Юргена Клоппа достаточно было не проиграть в гостях Аяксу, чтобы гарантировать проход дальше. Мерсисайдцы без проблем разгромили голландского чемпиона, убив трижды. Героем матча стал Салах, на счету египтянина гол и результативная передача.
Видеообзор матча Аякс – Ливерпуль:
Впрочем, выиграть группу англичанам будет крайне сложно. В параллельном матче Наполи уверенно обыграл Рейнджерс и сохранил отрыв в три балла от "красных". В последнем туре Ливерпуля нужно побеждать дома итальянцев с разницей в четыре или более мячей.
Видеообзор матча Наполи – Рейнджерс:
Турнирное положение:
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Наполи
|5
|0
|0
|20:4
|15
|2
|Ливерпуль
|4
|0
|1
|15:6
|12
|3
|Аякс
|1
|0
|4
|8:15
|3
|4
|Рейнджерс
|0
|0
|5
|1:18
|0
ГРУППА В
Брюгге – Порту 0:4
Голы: Тареми, 33, Эванилсон, 57, Эустакио, 60, Тареми, 70.
Атлетико – Байер 2:2
Голы: Карраско, 22, Де Пауль, 50 – Диаби, 9, Хадсон-Одои, 29.
Во втором квартете также определились оба коллектива-участника плей-офф. Следом за Брюгге путевку в 1/8 финала завоевал Порту, разгромившему бельгийцев на их поле. Украинцы Роман Яремчук и Эдуард Соболь не участвовали в игре.
Видеообзор матча Брюгге – Порту:
Помогли "драконам" их конкуренты. В параллельном матче Атлетико и Байер поделили очки, из-за чего ни одна из команд теперь не сможет подняться выше третьей строчки. В последнем туре останется определить только победителя группы и обладателя путевки в Лигу Европы.
Видеообзор матча Атлетико – Байер:
Турнирное положение:
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Брюгге
|3
|1
|1
|7:4
|10
|2
|Порту
|3
|0
|2
|10:6
|9
|3
|Атлетико
|1
|2
|2
|4:7
|5
|4
|Байер
|1
|1
|3
|4:8
|4
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ГРУППА С
Интер – Виктория 4:0
Голы: Мхитарян, 35, Джеко, 42, Джеко, 66, Лукаку, 87.
Барселона – Бавария 0:3
Голы: Мане, 10, Чупо-Мотинг, 31, Павар, 90+5.
А вот в группе С последний тур превратился чисто в формальность. Победа Интера над Викторией оставила Барселону вне плей-офф Лиги чемпионов уже второй сезон подряд. Подопечные Индзаги же выйдут из квартета со второго места.
Видеообзор матча Интер – Виктория:
Победителем группы становится Бавария. Подопечные Нагельсманна выиграли все пять матчей группы, а в среду без проблем одолели Барселону полурезервным составом. Каталонцам же снова представится возможность попробовать себя в Лиге Европы.
Видеообзор матча Барселона – Бавария:
Турнирное положение:
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Бавария
|5
|0
|0
|16:2
|15
|2
|Интер
|3
|1
|1
|10:5
|10
|3
|Барселона
|1
|1
|3
|8:10
|4
|4
|Виктория
|0
|0
|5
|3:20
|0
ГРУППА D
Айнтрахт – Марсель 2:1
Голы: Камада, 3, Коло Муани, 27 – Гендузи, 22.
Тоттенхэм – Спортинг 1:1
Голы: Бентанкур, 80 – Эдвардс, 22.
Наиболее запутанная ситуация выходит в группе D. В случае победы над Спортингом в плей-офф выходил бы Тоттенхэм. Однако "шпоры" не смогли одолеть португальцев дома и теперь должны хотя бы не проиграть в последнем туре Марселю.
Видеообзор матча Тоттенхэм – Спортинг:
А французы как раз оказались на краю пропасти. Команда Тудора проиграла Айнтрахту в гостях и оказалась на последней строчке. Для выхода в плей-офф Марселю нужно обязательно переигрывать Тоттенхэм.
Видеообзор матча Айнтрахт – Марсель:
Последнюю путевку в очной дуэли должны разыграть Спортинг и Айнтрахт. Преимущество на стороне португальцев, которым достаточно будет ничьей для выхода дальше, ведь первый матч в Германии выиграли именно они. "Орлам" же, как и Марселю, нужна только победа.
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Турнирное положение:
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Тоттенхэм
|2
|2
|1
|6:5
|8
|2
|Спортинг
|2
|1
|2
|7:7
|7
|3
|Айнтрахт
|2
|1
|2
|5:7
|7
|4
|Марсель
|2
|0
|3
|7:6
|6