Интер – Виктория 4:0

Голы: Мхитарян, 35, Джеко, 42, Джеко, 66, Лукаку, 87.

В Лиге чемпионов продолжается 5 тур группового раунда. Вчера Шахтер смог сыграть вничью против Селтика, что гарантировало команде Игоря Йовичевича выход в плей-офф еврокубков.

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Сегодня же назначены еще восемь поединков, пишет 24 канал. Основное внимание приковано к группе С, где за выход в 1/8 финала сражались Интер и Барселона. Команда Симоне Индзаги опережала каталонцев на три балла, а свой матч против Виктории начинала на два часа раньше, чем каталонцы против Баварии.

По сути, миланцы сняли всю интригу своими силами. Вицечемпионам Италии достаточно было обыграть главного аутсайдера квартета, чтобы досрочно выйти в плей-офф. Интер это и сделал без проблем.

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"Неррадзури" забили по два гола чехам в каждом из таймов. Счет на 35 минуте открыл Генрих Мхитарян, после чего Эдин Джеко оформил дубль. Точку в матче поставил восстановившийся от травмы Лукаку и впервые с августа вышедший на поле.

Видеообзор матча Интер – Виктория:

Интер только второй раз за последние 10 лет выходит в плей-офф Лиги чемпионов, а вот Барселона уже второй сезон подряд вылетает из турнира на стадии группового раунда. В прошлом году каталонцы заняли третье место в группе с Динамо, а в Лиге Европы вылетели от Айнтрахта в 1/4 финала.

Турнирное положение группы С: