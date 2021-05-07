Битва лидеров

Оба клуба борются за золотые награды Ла Лиги. Атлетико с 76 очками возглавляет таблицу, Барселона уступает лидеру лишь 2 пунктами. Между этими командами располагается мадридский Реал, который имеет одинаковое количество набранных баллов с каталонским клубом.

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В предыдущем туре команда Рональда Кумана в драматичном поединке едва обыграла андердога матча Валенсию (2:3). "Матрасники" гостили в Эльче, где с минимальным счетом переиграли хозяев (0:1).

История противостояний между этими клубами составляет аж 183 поединка, в которых 81 победу праздновала каталонская команда. 57 встреч мадридцы завершали победой, еще 45 поединков заканчивались мировыми.

Центральный матч 35 тура Ла Лиги Барселона – Атлетико состоится в субботу, 8 мая. Стартовый свисток судьи в 17:15.

Прогноз от Favbet

Хотя Атлетико – лидер сезона, но букмекеры отдают предпочтение Барселоне. Именно на их победу можно сделать ставку с коэффициентом 1,83. Победа мадридского клуба оценена несколько хуже – 4,50. Ничья в этом жарком противостоянии тоже не является исключением – 3,80.

Скорее всего фанаты обеих команд увидят голы от любимых футболистов – 1,79. Поединок может завершиться с минимальной победой подопечных Кумана (1:0), которая выведет их на первое место в таблице – 7,50. На такой же счет, но уже в пользу команды Диего Симионе – 12,50.

Первыми нули на табло размочат хозяева – 1,58. Эксперты отдают 2,70 на то, что первыми стартовый счет изменят гости.

Кто забьет в матче? Наилучшие шансы у двух игроков Барселоны – Лионеля Месси (1,70) и Антуана Гризманна (1,80). Вероятно, что нападающий Атлетико Луис Суарес сможет отличиться в воротах бывшего клуба – 2,20.