Битва лідерів

Обидва клуби борються за золоті нагороди Ла Ліги. Атлетіко з 76 очками очолює таблицю, Барселона поступається лідеру лише 2 пунктами. Між цими командами розташовується мадридський Реал, який має однакову кількість набраних балів із каталонським клубом.

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У попередньому турі команда Рональда Кумана у драматичному поєдинку ледь обіграла андердога матчу Валенсію (2:3). "Матрацники" гостювали у Ельче, де з мінімальним рахунком переграли господарів (0:1).

Історія протистоянь між цими клубами складає аж 183 поєдинки, у яких 81 перемогу святкувала каталонська команда. 57 зустрічей мадридці завершували звитягою, ще 45 двобоїв завершувались мировими.

Центральний матч 35 туру Ла Ліги Барселона – Атлетіко відбудеться у суботу, 8 травня. Стартовий свисток судді о 17:15.

Прогноз від Favbet

Хоча Атлетіко – лідер сезону, але букмекери віддають перевагу Барселоні. Саме на їх перемогу можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,83. Звитяга мадридського клубу оцінена дещо гірше – 4,50. Нічия у цьому спекотному протистоянні теж не є виключенням – 3,80.

Швидше за все фанати обох команд побачать голи від улюблених футболістів – 1,79. Поєдинок може завершитись із мінімальною перемогою підопічних Кумана (1:0), яка виведе їх на перше місце у таблиці – 7,50. На такий же рахунок, але вже на користь команди Дієго Сіміоне – 12,50.

Першими нулі на табло розмочать господарі – 1,58. Експерти віддають 2,70 на те, що першими стартовий рахунок змінять гості.

Хто заб'є у матчі? Найкращі шанси у двох гравців Барселони – Ліонеля Мессі (1,70) та Антуана Грізманна (1,80). Ймовірно, що нападник Атлетіко Луїс Суарес зможе відзначитись у воротах колишнього клубу – 2,20.