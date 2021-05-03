Валенсия – Барселона 2:3

Голы: Габриэль Паулиста, 50, Солер, 83 – Месси, 57, 69, Гризманн, 63

К слову Ингулец разгромил Олимпик в матче за выживание в УПЛ: видео

В первом тайме у каталонцев привычно было огромное преимущество во владении мячом. Однако, моментов было создано не так много. Команды закономерно ушли на перерыв без забитых мячей.

Во второй половине встречи хозяева открыли счет силами Габриэля Паулисты. Но довольно быстро гости заработали пенальти. Его не реализовал Месси. Правда в продолжении атаки аргентинец все же добил мяч в ворота.

Далее в течение 12 минут "сине-гранатовые" оформили еще два гола. Отличился Гризманн, дубль со штрафного оформил капитан команды. Забитый под конец мяч Солеры стал слабым утешением для Валенсии.

Барселона набрала 74 очка и продолжает борьбу за чемпионство. У лидирующего Атлетико 76 очков, а у Реала – 74.

Валенсия – Барселона видеообзор