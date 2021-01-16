Каталонская Барселона и Атлетик Бильабо разыграют первый трофей в 2021. Команды 17 января поборются за Суперкубок Испании. Кто одержит победу – читайте далее в прогнозе.

Барселона – Атлетик прогноз

Барселона стремится забыть 2020 год, в котором не нашла ни одного трофея и дважды сменила тренера, пишет 24 канал. 2021-й год – это шанс для "сине-гранатовых" начать все с чистого листа.

Уже в начале года каталонцам представилась возможность заложить фундамент, выиграв Суперкубок Испании. Но против этого неуступчивый Атлетик Бильбао. Баски на пути к финалу выбили Реал, поэтому не боятся и Барселону.

Как это было Атлетик Бильбао выбил Реал с Суперкубка Испании: видео

Прогноз FavBet

Барселона – фаворит матча, хотя и вышла в финал с трудностями. Каталонцы только по пенальти победили Реал Сосьедад. Победу команды Рональда Кумана в основное время букмекеры оценили коэффициентом 1,69.

Впрочем, Атлетик не стоит списывать со счетов. В пяти последних очных матчах у клубов паритет – по две победы и ничья. Поэтому, вполне вероятно, что Атлетик победит. Коэффициент на такой результат в основное время – 5,20.

Ничью в регламентированные 90 минут букмекеры оценивают коэффициентом 4.

Также букмекеры предлагают сделать ставку, кто в итоге поднимет трофей над головой. Коэффициент, что Суперкубок выиграет Барселона – 1,36. Идентичная ставка на Атлетик – коэффициент 3,40.

Также есть шанс сделать ставку, если судьба игры будет решаться в серии пенальти. Коэффициент на победу Барселоны – 14. Если же футбольную лотерею выигрывает Атлетик – коэффициент 15.

Финальный матч Суперкубка Испании Барселона – Атлетик состоится 17 января. Начало в 22:00.