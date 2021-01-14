У середу, 13 січня, Реал Сосьєдад у рамках півфінального матчу Суперкубка Іспанії приймав Барселону. Долю переможця зустрічі визначила лише серія пенальті, у якій сильнішими були каталонці.

Реал Сосьєдад – Барселона 1:1 (пен. 2:3)

Голи: Оярсабаль, 51 – де Йонг, 39

Каталонці приїхали на цей матч у статусі фаворита протистояння, але без свого лідера Ліонеля Мессі. Тренерський штаб Барселони вирішив приберегти аргентинця на важливіші поєдинки. Лео у рамках 18-го туру Ла Ліги проти Гранади отримав невеличке пошкодження, тому йому дали відпочинок, пише 24 канал.

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Без аргентинського форварда каталонському клубу було доволі складно протистояти непоступливому супернику. Непогано головою пробивав нападник Реал Сосьєдада Ісак, але м'яч пролетів над поперечиною.

Знову Ісак міг відкривати рахунок. Але тер Штеген вчасно вийшов з воріт та ліквідував загрозу. Футболісти не давали перепочинку воротарям команд, але так жоден з ударів не зміг призвести до омріяного результату на табло.

Барселоні вдалось змінити рахунок аж на 39-й хвилині. Грізманн виконав навісну передачу у воротарський майданчик, адресатом якої став де Йонг та прошив сітку володінь Реал Сосьєдада – голкіпер не зумів зреагувати на такий удар впритул воріт, 0:1.

Господарі не змогли скоротити рахунок у першій 45-хвилинці. Але все вдалось у другому таймі. На 51-й хвилині м'яч влучив у руку де Йонгу, який водночас став героєм та невдахою матчу. Арбітр був невблаганний – пенальті. До 11-метрової позначки підійшов Оярсабаль та впевнено розвів м'яч та голкіпера у різні кути воріт – 1:1.

Без Мессі Барселоні було складно завершувати свої атаки. Господарі теж не відсиджувались в обороні. Але жодній з команд не вдалось вийти вперед у рахунку. Додаткові два тайми по 15 хвилин теж не визначили переможця зустрічі. Все вирішувалось у післяматчевій серії пенальті, де сильнішими виявились гості.

Перші два постріли команд впевнено потягнули голкіпер. Один з цих пострілів виконував автор першого голу у зустрічі де Йонг. Цього вечора воротар Барселони тер Штеген зловив кураж та потягнув ще один удар суперника, вивівши свою команду вперед. Але Реал Сосьєдад замість того, щоб скорочувати рахунок ще збільшив його. З позначки влучив у стійку Оярсабаль. Вихід для каталонців у фінал Суперкубка Іспанії оформив пенальті Пуча – 2:3 на користь Барселони.

До слова. Ще один фіналіст визначиться у четвер, 14 січня, у матчі зійдуться Реал та Атлетік. Старт зустрічі о 22:00. Фінал Суперкубка Іспанії відбудеться 17 січня.

Реал Сосьєдад – Барселона відеоогляд