Каталонська Барселона та Атлетік Більабо розіграють перший трофей у 2021. Команди 17 січня позмагаються за Суперкубок Іспанії. Хто здобуде перемогу – читайте далі у прогнозі.

Барселона – Атлетік: прогноз

Барселона прагне забути 2020 рік, у якому не здобула жодного трофею та двічі змінила тренера, пише 24 канал. 2021-й рік – це шанс для "синьо-гранатових" розпочати все з чистого листа.

Уже на початку року каталонцям випала нагода закласти фундамент, вигравши Суперкубок Іспанії. Та проти цього непоступливий Атлетік Більбао. Баски на шляху до фіналу вибили Реал, відтак не бояться і Барселону.

Як це було Атлетік Більбао вибив Реал із Суперкубка Іспанії: відео

Прогноз FavBet

Барселона – фаворит матчу, хоча й вийшла у фінал з труднощами. Каталонці тільки по пенальті перемогли Реал Сосьєдад. Перемогу команди Рональда Кумана в основний час букмекери оцінили коефіцієнтом 1,69.

Втім, Атлетік не варто списувати з рахунків. У п'яти останніх очних матчах у клубів паритет – по дві перемоги та нічия. Відтак, цілком ймовірно, що Атлетік переможе. Коефіцієнт на такий результат в основний час – 5,20.

Нічию в регламентовані 90 хвилин букмекери оцінюють коефіцієнтом 4.

Також букмекери пропонують зробити ставку, хто в підсумку підніме трофей над головою. Коефіцієнт, що Суперкубок виграє Барселона – 1,36. Ідентична ставка на Атлетік – коефіцієнт 3,40.

Також є шанс зробити ставку, якщо доля гри вирішуватиметься у серії пенальті. Коефіцієнт на перемогу Барселони – 14. Якщо ж футбольну лотерею виграє Атлетік – коефіцієнт 15.

Фінальний матч Суперкубка Іспанії Барселона – Атлетік відбудеться 17 січня. Початок о 22:00.