Эль-Класико не будет: Атлетик Бильбао выбил Реал из Суперкубка Испании – видео
Мадридский Реал 14 января не смог выйти в финал Суперкубка Испании. В полуфинале "Королевский клуб" проиграл Атлетику Бильбао.
Реал – Атлетик 1:2
Голы: Бензема, 73 – Гарсия, 18, 38 (п)
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Первый момент в игре на 10-й минуте имели футболисты Реала, пишет 24 канал. Азар пробил из-за пределов штрафной, однако вратарь, хоть и с проблемами, но отвел угрозу.
На 17-й минуте баски неожиданно вышли вперед. Дани Гарсия застал врасплох оборону Реала, отдав великолепную передачу на Рауля Гарсию. Тот мастерски пробил мимо Куртуа.
Реал имел убийственную возможность отыграться на 31-й минуте. Асенсио в штрафной получил мяч и пытался его то ли протолкнуть на Бензема, то ли переправить в ворота. В итоге мяч пролетел мимо ворот.
На 37-й минуте Реал позволил Атлетику удвоить преимущество. Васкес совершил нелепый фол в штрафной – пенальти. Удар с отметки выполнил Гарсия и оформил дубль.
В составе Реала едва ли не больше всего хотел отыграться Асенсио. После перерыва он классно пробил из-за пределов штрафной, но мяч приземлился на сетку. Впоследствии он замыкал прострел и попал в стойку.
На 73-й минуте Реал таки отличился: Бензема из пределов штрафной затолкал мяч в ворота Бильбао.
"Львы" могли увеличить свое преимущество. Вильялибре убежал на рандеву c Куртуа, но не переиграл голкипера. В итоге матч завершился поражением Реала 2:1. Атлетик в финале 17 января сыграет против Барселоны.
Реал – Атлетик видеообзор
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