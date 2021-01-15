Мадридский Реал 14 января не смог выйти в финал Суперкубка Испании. В полуфинале "Королевский клуб" проиграл Атлетику Бильбао.

Реал – Атлетик 1:2

Голы: Бензема, 73 – Гарсия, 18, 38 (п)

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Первый момент в игре на 10-й минуте имели футболисты Реала, пишет 24 канал. Азар пробил из-за пределов штрафной, однако вратарь, хоть и с проблемами, но отвел угрозу.

На 17-й минуте баски неожиданно вышли вперед. Дани Гарсия застал врасплох оборону Реала, отдав великолепную передачу на Рауля Гарсию. Тот мастерски пробил мимо Куртуа.

Реал имел убийственную возможность отыграться на 31-й минуте. Асенсио в штрафной получил мяч и пытался его то ли протолкнуть на Бензема, то ли переправить в ворота. В итоге мяч пролетел мимо ворот.

На 37-й минуте Реал позволил Атлетику удвоить преимущество. Васкес совершил нелепый фол в штрафной – пенальти. Удар с отметки выполнил Гарсия и оформил дубль.

В составе Реала едва ли не больше всего хотел отыграться Асенсио. После перерыва он классно пробил из-за пределов штрафной, но мяч приземлился на сетку. Впоследствии он замыкал прострел и попал в стойку.

На 73-й минуте Реал таки отличился: Бензема из пределов штрафной затолкал мяч в ворота Бильбао.

"Львы" могли увеличить свое преимущество. Вильялибре убежал на рандеву c Куртуа, но не переиграл голкипера. В итоге матч завершился поражением Реала 2:1. Атлетик в финале 17 января сыграет против Барселоны.

Реал – Атлетик видеообзор