Украинский футболист Артем Милевский, находясь на карантине, опубликовал новое видео, на котором чувствует себя очень хорошо

Форвард брестского "Динамо" самоизолировался дома из-за инфицирования коронавирусом и отпраздновал досрочную победу "Реала" в чемпионате Испании, пишет 24 канал.

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"Барса, подвинься", – сказал Милевский.

Досрочное чемпионство "Реала"

Новым чемпионом Испании по футболу стал мадридский "Реал". Команда получила чемпионский титул за тур до окончания чемпионата.

"Реал" за два тура до конца опережал "Барселону" на четыре очка. Поэтому мадридской команде в матче 37-го тура в четверг, 16 июля, следовало сыграть не хуже, чем "Барселона", чтобы обеспечить себе титул.

Для "Реала" это чемпионство стало 34-ым. До этого последний раз "сливки" побеждали еще в сезоне 2016/17. "Барселона" же финишировала второй.

Коронавирус в "Динамо-Брест"

О вспышке коронавируса в "Динамо" Брест стало известно после матча чемпионате Беларуси против "Смолевичи". Милевский принял участие в той игре. После игры около 15 футболистов "Динамо" сдали положительные тесты.

Кроме Милевского, COVID-19 обнаружили у украинца Евгения Хачериди и Александра Нойка. В "Динамо" Брест подтвердили вспышку коронавируса, но говорят, что больных меньше, чем 15.