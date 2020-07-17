Український футболіст Артем Мілевський, перебуваючи на карантині, опублікував нове відео, в якому почуває себе дуже добре

Форвард брестського "Динамо" самоізолювався вдома через інфікування коронавірусом і відсвяткував дострокову перемогу "Реалу" в чемпіонаті Іспанії, пише 24 канал.

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"Барса, посунься", – сказав Мілевський.

Дострокове чемпіонство "Реалу"

Новим чемпіоном Іспанії з футболу став мадридський "Реал". Команда здобула чемпіонський титул за тур до закінчення чемпіонату.

"Реал" за два тури до кінця випереджав "Барселону" на чотири очки. Тож мадридській команді в матчі 37-го туру в четвер, 16 липня, слід було зіграти не гірше, аніж "Барселона", щоб забезпечити собі титул.

Для "Реалу" це чемпіонство стало 34-им. До цього востаннє "вершкові" перемагали ще у сезоні 2016/17. "Барселона" ж фінішувала другою.

Коронавірус у "Динамо-Брест"

Про спалах коронавірусу у "Динамо" Брест стало відомо після матчу чемпіонаті Білорусі проти "Смолевичі". Мілевський взяв участь у тій грі. Після гри близько 15 футболістів "Динамо" здали позитивні тести.

Окрім Мілевського, COVID-19 виявили в українців Євгена Хачеріді та Олександра Нойка. У "Динамо" Брест підтвердили спалах коронавірусу, але говорять, що хворих менше, аніж 15.