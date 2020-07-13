На прошлой неделе в "Динамо-Брест" произошла массовая вспышка COVID-19. В окружении чемпиона Беларуси зафиксировали 15 случаев заболевания. В числе зараженных оказались украинцы Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок.

Милевский, который ушел на самоизоляцию, поделился последними новостями из лагеря команды в прямом эфире на странице в Instagram, передает ТК "Футбол".

К слову: Милевский, у которого обнаружили COVID-19, впервые показал, как проводит время: фото

"Должны скоро повторно брать кровь. Все нормально должно быть", – сказал он.

Кто заразился COVID-19 в "Динамо"

О вспышке коронавируса в "Динамо" Брест стало известно после матча чемпионате Беларуси против "Смолевичи". Милевский принял участие в той игре. После игры около 15 футболистов "Динамо" сдали положительные тесты.

Кроме Милевского, COVID-19 обнаружили у украинца Евгения Хачериди и Александра Нойока. В "Динамо" Брест подтвердили вспышку коронавируса, но говорят, что больных меньше 15.

Как известно, в Беларуси не останавливали проведения футбольных матчей, несмотря на пандемию COVID-19. Кроме того, Беларусь была единственной страной, где матчи могли посещать болельщики.

Турнирное положение брестского "Динамо"

Брестское "Динамо", которое проиграло в финале Кубка страны, после 16 туров занимает в чемпионате Беларуси пятое место, отставая от лидирующего БАТЭ на семь очков.

Милевский в текущем сезоне провел за команду в лиге 16 поединков (четыре гола и две результативные передачи), Нойок – 14 (1 +3) и Хачериди – 7.