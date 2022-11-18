Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт був обраний головою Національного олімпійського комітету України. Під час голосування він отримав більшість голосів, випередивши Жана Беленюка.
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Олімпійська чемпіонка з фігурного катання Оксана Баюл через Instagram звернулася до Вадима Гутцайта. Прославлена українська спортсменка поцікавилася, чому в санкційний список не потравив колишній фігурист Віктор Петренко, який виступає в країні-агресорі.
"Вадим, я вас вітаю із перемогою на виборах в Український НОК. І велике спасибі що ви мені не відповідаєте на мої до вас запитання? Ось у мене новий до вас дозрів. Україна запровадила санкції проти низки спортсменів країни-агресора. Серед них представники футболу, хокею, гімнастики, боротьби, фігурного катання і навіть Формули-1.
Моє до вас питання: а де фігурист Віктор Петренко? Ви ж знаєте, напевно, що він тиждень тому в Барнаулі разом з Аліною Загітовою виступав у шоу Тетяни Навки", – написала Баюл.
До речі, на Олімпіаді-1994 Оксана Баюл і Віктор Петренко були членами збірної України з фігурного катання.
Оксана Баюл і Віктор Петренко / фото instagram.com/oksanabaiul
Крім того, фігуристка красномовно висловилась стосовно обрання до складу членів НОК України проросійських політиків.
Слава Україні. Суркіс та Шуфрич, Валерій Борзов – члени Національного олімпійського комітету України. Це пи***ць,
– висловила свою позицію Баюл.
- Нагадаємо, Оксана Баюл в 1994 році стала першою олімпійською чемпіонкою в історії незалежної України.
- На час своєї перемоги Баюл була наймолодшою олімпійською чемпіонкою із зимових видів спорту.
- Після Олімпіади-1994 в Ліллегаммері фігуристка залишилась працювати в США за контрактом.
- У серпні 2021 року Баюл отримала американське громадянство й відповідно відмовилася від українського громадянства.
- Не дивлячись на зміну громадянства, Оксана засудила військову агресію Росії проти України.