Уже на 6-й минуте встречи счет был открыт – 0:1. Участие в первом взятии принял непосредственно голкипер Порту Коста, пишет 24 канал.

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Невероятный ассист

Диего отдал зрячую передачу с собственных ворот на фланг партнеру по команде, адресатом которой стал Галена. 24-летний нападающий технически остановил длинную передачу, ворвался поближе к воротам Байера, "дурачил" двух соперников и пробил в ближний угол владений леверкузенской команды.

Вратарь Порту Диего Коста уже на старте матча оформил ассист. Это первая голевая передача этого голкипера в сезоне-2022/2023.

Любопытно! В этом сезоне Коста отыграл за Порту 13 матчей, в которых пропустил 12 голов и 7 поединков провел на ноль.

Но это не последнее результативное действие голкипера португальского клуба. Через 10 минут Коста парировал пенальти от Демирбая.

Видео первого гола Порту

Во втором тайме Порту реализовало два пенальти и разгромило Байер 0:3.

Неожиданный разгром позволил Порту вырваться на второе место, опережая ближайшего конкурента, которым является мадридское Атлетико, на два очка – 6 против 4 у "матрасников".

Лидером группы "В" продолжает быть Брюгге (10 пунктов), а аутсайдером как раз Байер – 3 балла.

К слову. В 5-м туре ЛЧ Байер сыграет на выезде против Атлетико Мадрид, а Порту померяется силами в выездном матче с лидером группы Брюгге.