Уже на 6-й минуте встречи счет был открыт – 0:1. Участие в первом взятии принял непосредственно голкипер Порту Коста, пишет 24 канал.
Смотрите также Дикий день в ЛЧ: триллер Барселоны, уничтожение от Ливерпуля и сенсация Брюгге – видео всех голов
Невероятный ассист
Диего отдал зрячую передачу с собственных ворот на фланг партнеру по команде, адресатом которой стал Галена. 24-летний нападающий технически остановил длинную передачу, ворвался поближе к воротам Байера, "дурачил" двух соперников и пробил в ближний угол владений леверкузенской команды.
Вратарь Порту Диего Коста уже на старте матча оформил ассист. Это первая голевая передача этого голкипера в сезоне-2022/2023.
Но это не последнее результативное действие голкипера португальского клуба. Через 10 минут Коста парировал пенальти от Демирбая.
Видео первого гола Порту
Во втором тайме Порту реализовало два пенальти и разгромило Байер 0:3.
- Неожиданный разгром позволил Порту вырваться на второе место, опережая ближайшего конкурента, которым является мадридское Атлетико, на два очка – 6 против 4 у "матрасников".
- Лидером группы "В" продолжает быть Брюгге (10 пунктов), а аутсайдером как раз Байер – 3 балла.