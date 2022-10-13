Вже на 6-й хвилині зустрічі рахунок було відкрито – 0:1. Участь у першому взятті взяв безпосередньо голкіпер Порту Коста, пише 24 канал.
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Неймовірний асист
Дієго віддав зрячу передачу з власних воріт на фланг партнеру по команді, адресатом якої став Галено. 24-річний нападник технічно зупинив довгу передачу, увірвався ближче до воріт Баєра, "пошив у дурні" двох суперників та пробив у ближній кут володінь леверкузенської команди.
Воротар Порту Дієго Коста вже на старті матчу оформив асист. Це перша гольова передача цього голкіпера у сезоні-2022/2023.
Але це не остання результативна дія голкіпера португальського клубу. Через 10 хвилин Коста парирував пенальті від Демірбая.
Відео першого голу Порту
У другому таймі Порту реалізувало два пенальті та розгромило Баєр 0:3.
- Несподіваний розгром дозволив Порту вирватись на друге місці, випереджаючи найближчого конкурента, яким є мадридське Атлетіко, на два очки – 6 проти 4-х у "матрацників".
- Лідером групи "В" продовжує бути Брюгге (10 пунктів), а аутсайдером є якраз Баєр – 3 бали.