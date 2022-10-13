Вже на 6-й хвилині зустрічі рахунок було відкрито – 0:1. Участь у першому взятті взяв безпосередньо голкіпер Порту Коста, пише 24 канал.

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Неймовірний асист

Дієго віддав зрячу передачу з власних воріт на фланг партнеру по команді, адресатом якої став Галено. 24-річний нападник технічно зупинив довгу передачу, увірвався ближче до воріт Баєра, "пошив у дурні" двох суперників та пробив у ближній кут володінь леверкузенської команди.

Воротар Порту Дієго Коста вже на старті матчу оформив асист. Це перша гольова передача цього голкіпера у сезоні-2022/2023.

Цікаво! У цьому сезоні Коста відіграв за Порту 13 матчів, у яких пропустив 12 голів та 7 із них поєдинків провів на нуль.

Але це не остання результативна дія голкіпера португальського клубу. Через 10 хвилин Коста парирував пенальті від Демірбая.

Відео першого голу Порту

У другому таймі Порту реалізувало два пенальті та розгромило Баєр 0:3.

Несподіваний розгром дозволив Порту вирватись на друге місці, випереджаючи найближчого конкурента, яким є мадридське Атлетіко, на два очки – 6 проти 4-х у "матрацників".

Лідером групи "В" продовжує бути Брюгге (10 пунктів), а аутсайдером є якраз Баєр – 3 бали.

До слова. У 5-му турі ЛЧ Баєр зіграє на виїзді проти Атлетіко Мадрид, а Порту поміряється силами у виїзному матчі з лідером групи Брюгге.