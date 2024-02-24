Хозяева одержали победу со счетом 2:1. На старте поединка команды обменялись голами Гранита Джаки и Доминика Кора, а в середине второго тайма решающий курьезный мяч забил Роберт Андрих.

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Фантастическая серия

Этот результат позволил подопечным Хаби Алонсо продолжить свою невероятную беспроигрышную серию. Сейчас леверкузенский коллектив не знает горечи поражений уже в 33 официальных матчах во всех турнирах.

Смотрите видеообзор исторического матча Байер – Майнц

Это абсолютный рекорд немецкого футбола, предыдущую самую длинную серию имела мюнхенская Бавария, которая в период с 2019 по 2020 год не уступала в 32 поединках подряд.

За данный отрезок Байер одержал 29 побед и 4 матча завершил вничью, команда забила 97, а пропустила лишь 24 гола.



Байер побил рекорд немецкого футбола по беспроигрышной серии / Фото из соцсетей Squawka

Отметим, что сейчас команда Хаби Алонсо возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, опережая ближайшего преследователя Баварию на 11 очков (у мюнхенцев есть один матч в запасе), дошла до полуфинала Кубка Германии и 1/8 финала Лиги Европы.

Справка. Следующий поединок Байер проведет 3 марта против Кельна на выезде, стартовый свисток прозвучит в 16:30.