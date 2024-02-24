Несмотря на сложный период в карьере украинца и нехватку игрового времени, при нем все равно остаются качества, которые делают Мудрика очень опасным игроком. Одним из главных козырей Михаила безусловно является скорость.

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Превзошел звезд первой величины

Известный английский портал опубликовал рейтинг самых быстрых футболистов в 2024 году. Вингер Челси не только попал в топ-15 обнародованного списка, но и замкнул тройку.

Украинец продемонстрировал самую высокую скорость среди всех игроков АПЛ и минимально уступил лишь нападающему дортмундской Боруссии Кариму Адееми и защитнику Реала Антонио Рюдигеру.

В рейтинге Михаил Мудрик оказался выше звездных игроков АПЛ Мохаммеда Салаха и Эрлинга Холанда, а также превзошел показатели признанных во всем мире спринтеров Ашрафа Хакими из ПСЖ и Альфонсо Дэвиса из Баварии.

Самые быстрые игроки 2024 года

1. Антонио Рюдигер (Реал) – 36.7 километров в час

2. Карим Адееми (Боруссия Дортмунд) – 36.65

3. Михаил Мудрик (Челси) – 36.63

4. Антони Гордон (Ньюкасл) – 36.61

5-7. Усман Дембеле (ПСЖ) – 36.6

5-7. Адама Траоре (Фулхэм) – 36.6

5-7. Мохамед Салах (Ливерпуль) – 36.6

8. Дарвин Нуньес (Ливерпуль) – 36.53

9. Мусса Диаби (Астон Вилла) – 36.52

10. Рафаэль Леау (Милан) – 36.5

11. Ашраф Хакими (ПСЖ) – 36.48

12. Федерико Вальверде (Реал) – 36.3

13. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) – 36.22

14-15. Нуну Тавареш (Ноттингем Форест) – 36.2

14-15. Альфонсо Дэвис (Бавария) – 36.2.

Отметим, что следующий матч Челси сыграет 25 февраля против Ливерпуля. Это будет поединок за трофей Кубка английской лиги. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Справка. В сезоне-2023/2024 Михаил Мудрик провел 25 матчей во всех турнирах за "синих", в которых он отметился четырьмя голами и тремя ассистами.