Господарі здобули перемогу з рахунком 2:1. На старті поєдинку команди обмінялися голами Граніта Джаки та Домініка Кора, а в середині другого тайму вирішальний курйозний м'яч забив Роберт Андріх.

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Фантастична серія

Цей результат дозволив підопічним Хабі Алонсо продовжити свою неймовірну безпрограшну серію. Наразі леверкузенський колектив не знає гіркоти поразок вже у 33 офіційних матчах у всіх турнірах.

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Це абсолютний рекорд німецького футболу, попередню найдовшу серію мала мюнхенська Баварія, яка у період з 2019 по 2020 рік не поступалася у 32 поєдинках поспіль.

За даний відрізок Баєр здобув 29 перемог та 4 матчі завершив унічию, команда забила 97, а пропустила лише 24 голи.



Баєр побив рекорд німецького футболу за безпрограшною серією / Фото з соцмереж Squawka

Зазначимо, що наразі команда Хабі Алонсо очолює турнірну таблицю Бундесліги, випереджаючи найближчого переслідувача Баварію на 11 очок (у мюнхенців є один матч у запасі), дійшла до півфіналу Кубка Німеччини та 1/8 фіналу Ліги Європи.

Довідка. Наступний поєдинок Баєр проведе 3 березня проти Кельна на виїзді, стартовий свисток пролунає о 16:30.