Азар и Бэйл не сыграют против Шахтера: Реал отправился на игру против "горняков" без лидеров
Источник:сайт Реала
Мадридский Реал на игру против донецкого Шахтера в лиге чемпионов взял 22 игрока. Часть "лидеров" сливочных" осталась в Мадриде и не отправилась в Киев на матч.
Шахтер и Реал проведут матч третьего тура Лиги чемпионов в Киеве во вторник, 19 октября. В этом матче главный тренер испанского клуба Карло Анчелотти сможет рассчитывать на 22 футболистов.
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Не отправились в Киев игроки, которые так и не сумели восстановиться от повреждения. Среди них Эден Азар, Гарет Бэйл, Дани Карвахаль, Дани Себальос, Лука Йович и Иско.
Стоит добавить, что перед тем повреждения были и у Асенсио, Камавинги и Алабы, но они попали в заявку.
Список игроков Реала, отправившихся на матч в Киев:
- Вратари: Куртуа, Лунин, Лопес
- Защитники: Милитао, Алаба, Вальехо, Начо, Марсело, Мэнди, Мигель
- Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Лукас Васкес, Камавинга, Бланко
- Нападающие: Бенхема, Асенсио, Винисиус, Родриго, Мариано.
Что касается Шахтера, то в этом матче точно не сыграют оба нападающих Жуниор Мораес и Лассина Траоре. Первый еще не восстановился от повреждения, а второй травмировался в игре против Интера и пропустит около 6 месяцев.