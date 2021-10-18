Шахтар та Реал проведуть матч третього туру Ліги чемпіонів в Києві у вівторок, 19 жовтня. В цьому матчі головний тренер іспанського клубу Карло Анчелотті зможе розраховувати на 22 футболістів.

Варте уваги Шахтар прекрасно відпрацював контратаки у грі із Зорею перед матчем Ліги чемпіонів проти Реала

Не відправилися до Києва гравці, які так і не зуміли відновитися від ушкодження. Серед них Еден Азар, Гарет Бейл, Дані Карвахаль, Дані Себальйос, Лука Йович та Іско.

Варто додати, що перед тим ушкодження були й в Асенсіо, Камавінги та Алаби, але вони потрапили до заявки.

Список гравців Реалу, які відправилися на матч в Київ:

Воротарі: Куртуа, Лунін, Лопес

Захисники: Мілітао, Алаба, Вальєхо, Начо, Марсело, Менді, Мігель

Півзахисники:Кроос, Модріч, Каземіро, Вальверде, Лукас Васкес, Камавінга, Бланко

Нападники: Бенхема, Асенсіо, Вінісіус, Родріго, Маріано.

Щодо Шахтаря, то в цьому матчі точно не зіграють обидва нападники Жуніор Мораес та Лассіна Траоре. Перший ще не відновився від ушкодження, а другий травмувався в грі проти Інтера та пропустить близько 6 місяців.