Шахтер и Реал проведут матч третьего тура Лиги чемпионов в Киеве во вторник, 19 октября. В этом матче главный тренер испанского клуба Карло Анчелотти сможет рассчитывать на 22 футболистов.

Стоящее Шахтер прекрасно отработал контратаки в игре с Зарей перед матчем Лиги чемпионов против Реала

Не отправились в Киев игроки, которые так и не сумели восстановиться от повреждения. Среди них Эден Азар, Гарет Бэйл, Дани Карвахаль, Дани Себальос, Лука Йович и Иско.

Стоит добавить, что перед тем повреждения были и у Асенсио, Камавинги и Алабы, но они попали в заявку.

Список игроков Реала, отправившихся на матч в Киев:

Вратари: Куртуа, Лунин, Лопес

Защитники: Милитао, Алаба, Вальехо, Начо, Марсело, Мэнди, Мигель

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Лукас Васкес, Камавинга, Бланко

Нападающие: Бенхема, Асенсио, Винисиус, Родриго, Мариано.

Что касается Шахтера, то в этом матче точно не сыграют оба нападающих Жуниор Мораес и Лассина Траоре. Первый еще не восстановился от повреждения, а второй травмировался в игре против Интера и пропустит около 6 месяцев.