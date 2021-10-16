Что там в группе Шахтера в Лиге чемпионов
"Горняки" в нынешнем розыгрыше самого престижного клубного турнира Европы набрали только один пункт. И чтобы надеяться на еврокубковую весну уже сейчас нужно добывать очки. Реал же во втором туре неожиданно дома уступил сенсационному Шерифу и пропустил команду Юрия Вернидуба в лидеры квартета D. Поэтому мадридцы приедут в Киев полноценными тремя баллами, чтобы улучшить свои шансы в борьбе за первое место.
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Именно к этому и готовится Шахтер. И скорее всего украинскому вице-чемпиону придется играть вторым номером, чтобы надеяться на положительный для себя результат в этом противостоянии. Тем более что такой стиль игры в прошлом сезоне принес "горнякам" сразу две победы в игре с тем же Реалом.
Тете забивает Реалу / Getty Images
И вот проработать игру на контратаках в официальном матче было крайне важно для подопечных Роберто Де Дзерби. А не только на тренировках. И Заря устроила дончанам максимально удобные условия для этого. Конечно, с поправкой на уровень игроков луганчан и Реала.
Как Заря сыграла против Шахтера
Поединок второй и четвертой команд УПЛ по-настоящему вышел веселым. Чего только стоят семь забитых мячей. И это стало возможным благодаря смелости Виктора Скрипника. Хотя эта смелость и похоронила Зарю уже за первые полчаса матча.
Луганчане с первых минут продемонстрировали очень высокий прессинг. Виктор Скрипник отправил вперед большое количество игроков и применил персональные ориентирования. Так, гости в семь человек бежали на половину поля Шахтера, где у каждого игрока Зари был свой оппонент.
Атака Шахтера на ворота голкипера Зари Дмитрия Мацапуры / Скриншот ТК Футбол 1/2/3
Однако класс футболистов донецкого клуба позволял справляться с таким давлением и отрабатывать быстрый выход в атаку. В этом случае только один пас от Майкона вывел один на один Фернандо. Сначала бразилец не переиграл Дмитрия Мацапуру.
Уже в следующей похожей ситуации быстрый переход в атаку, но после паса Анатолия Трубина, приведет к голу. Отметится все тот же Фернандо.
Заря же даже после первых тревожных колокольчиков на старте не отказалась от своего плана на игру. И продолжала прессинговать и атаковать большими силами. Вот как в этой атаке: 5 игроков луганчан в штрафной и еще один на линии.
Атака Зари / Скриншот ТК Футбол 1/2/3
Но на это Шахтер отвечал просто убийственными контратаками. "Горняки" разбивали прессинг соперника и стабильно выскакивали на ворота Дмитрия Мацапуры в равном, а иногда и в большем количестве, чем защитники.
Контратака Шахтера четыре в четыре / Скриншот ТК Футбол 1/2/3
А голы Тете – квинтэссенция воплощения численного превосходства. В случае с первым забитым мячом: трое игроков Шахтера во вратарской (!) площадке против одного Мацапуры, который уже лежит.
Первый гол Тете / Скриншот ТК Футбол 1/2/3
Во время второго гола бразильца: четверо игроков донецкого клуба против трех защитников в штрафной. К тому же защитники Зари все сосредоточены на мяче и совсем не контролируют своих оппонентов.
Второй гол Тете / Скриншот ТК Футбол 1/2/3
И вместо заключения. Парадоксально, что Шахтер больше контролировал мяч (59% против 41%). Однако самые опасные моменты игроки создавали именно после быстрого перехода в атаку.
Что ожидать в игре с Реалом
Перед Лигой чемпионов Шахтер получил прекрасную возможность отработать возможный сценарий в игре с мадридским клубом. Матч против Зари оказался для донецкого клуба некой тренировкой с повышенной ответственностью. И "горняки" показали, что готовы разбивать высокий прессинг и быстро переходить в атаку.
"Конечно, каждая победа добавляет уверенности команде. Думаю, каждый теперь получит положительный, победный импульс. С ним будем готовиться к матчу с "Реалом", – сказал Анатолий Трубин после игры с Зарей.
Педринью против защитников Зари / ФК Шахтер
Поэтому вместе с голкипером Шахтера с позитивом ждем поединка с королевским клубом. Встреча третьего тура группы D в Лиге чемпионов Шахтер – Реал состоится уже во вторник. Старт матча в 22:00 по Киеву.
Автор: Остап Нетахата