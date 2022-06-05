Вацко: Желаю вам остаться без футбола

Все хорошо поняли, кто пытался помешать украинским болельщикам посмотреть матч главной команды страны. Россияне уже не знают, как отомстить украинским за их успехи.

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Комментатор матча Виктор Вацко получил эту информацию и прокомментировал кибератаку врага. Известный журналист пожелал соседнему вражескому народу больше никогда в жизни не увидеть футбол и сделал им комплимент в виде слова "тварюки".

Горите в аду, твари. Желаю вам остаться без футбола до конца ваших дней, выродки,

– сказал Вацко.

Эмоциональный комментарий от Вацка: смотрите видео

Россияне атаковали другие украинские телеканалы. В эфире многих из них началась картинка пропагандистских СМИ.

Первая часть встречи окончилась минимальной победой Уэльса. Единственный гол в матче в свои ворота после рикошета забил Андрей Ярмоленко. По состоянию на 86-ю минуту счет в матче держится такой же – 1:0 в пользу валлийцев.