Волейбол на Евро-2020: вратарь Словакии забросил мяч в свои ворота – видео

На Евро-2020 произошел уже третий автогол, которым отметился голкипер. На этот раз неудачником стал ворота сборной Словакии Мартин Дубравка.

Мартин Дубравка в начале матча мог претендовать на звание героя игры. Ведь голкипер отразил пенальти после удара Мораты.

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Но на 30-й минуте уже именно Дубравка стал антигероем. Хотя это звание он должен разделить со своим партнером по сборной Шаткою. Именно защитник отдал поперечный пас перед штрафной, и мяч перехватил Сарабия. Полузащитник мощно пробил, но попал в перекладину.

Мяч после этого полетел вверх. И именно тогда Дубравка совершил свою роковую ошибку. Выпрыгнув вверх, чтобы выбить мяч за пределы поля, он по волейбольному забросил его в собственные ворота.

Видео автогола Дубравки

Это уже третий автогол на Евро-2020, которым отмечаются вратари. Первым в собственных воротах отличился польский голкипер Войцех Щенсны. При этом это произошло в матче против сборной Словакии.

Вторым в этом списке стал голкипер сборной Финляндии Лукас Градецки. Он неудачно подставил руку, от которой мяч залетел в ворота.