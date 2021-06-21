Россия подарила гол Дании
Голу в ворота России ничего не предшествовало, ведь российская сборная владела мячом и вводила его в игру. Но, оказавшись под прессингом, русские "наварили".
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Полузащитник московского Спартака Роман Зобнин допустил вопиющую ошибку: он отдал пас в направлении голкипера и не увидел Юссуфа Поульсена из Дании.
Нападающий Дании перехватил мяч, обыграл голкипера и пробил в пустые ворота – 2:0.
Видео гола Поульсена
- Дания побеждает со счетом 2:1. Учитывая этот счет, Россия вылетает с Евро-2020. В то же время шансы Украины выйти в 1/8 финала увеличиваются.