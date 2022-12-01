Збірна Марокко завдяки яскравій атакувальній грі зуміла двічі вразити ворота канадців. На 4-й хвилині гри гол на свій рахунок записав Зієш, а на 23-й проявив майстерність Ен Несірі.

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Проте представники Північної Америки зуміли відквитати один гол. На 40-й хвилині зустрічі марокканець Наєф Агерд невдало перервав передачу канадця Самуеля Адекугбе, відправивши м'яч повз власного воротаря.

Відео автоголу Агерда

Нагадаємо, що в паралельному матчі групи F грають Бельгія та Хорватія.