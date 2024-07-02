Во вторник, 2 июля, завершится стадия 1/8 финала на чемпионате Европы-2024. В последней битве раунда сборная Австрии в Лейпциге сойдется со сборной Турции, пишет 24 Канал.

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Четвертьфинал за радость

Австрия приятно удивила фанатов на групповой стадии. Команда Ральфа Рангника сумела оставить позади себя грандов европейского футбола Францию и Нидерланды и выйти в плей-офф с первого места.

Команда попала в неплохую сетку, поэтому неудивительно, что ее рассматривают как претендента аж на полуфинал. Первым ее соперником станет неуступчивая Турция. Подопечные Монтеллы заслуженно заняли второе место в группе F, обыграв Грузию и Чехию.

Турки теперь мечтают повторить сказку 2008 года, когда команда оказалась аж в полуфинале. Помешать этому может отсутствие двух ключевых игроков. Чалханоглу и Акайдын пропускают встречу из-за перебора карточек.

У Австрии также есть две потери. Виммер также дисквалифицирован, а Траунер получил повреждение. Победитель этой дуэли в четвертьфинале будет играть против Нидерландов или Румынии.

Ориентировочные составы:

Австрия: Пентц – Пош, Линхарт, Дансо, Мвене – Гриллич, Зайвальд – Лаймер, Баумгартнер, Забитцер – Арнаутович.

Турция: Гюнок – Мюлдюр, Демирал, Бардакчи, Кадиоглу – Айхан, Озджан – Гюлер, Кокчу, Йылдыз – Йылмаз.

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Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Австрия – Турция пользователи интернета смогут на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. За полтора часа до игры транслятор начнет предматчевую студию с экспертами.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Австрия – Турция. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.