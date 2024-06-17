У понеділок, 17 червня, відбудуться три зустрічі першого туру чемпіонату Європи-2024. Останній матч дня відбудеться у Дюссельдорфі, де Австрія протистоятиме Франції, пише 24 Канал.

До теми Чемпіонат Європи з футболу 2024: календар і результати матчів

Віцечемпіони світу йдуть за трофеєм

Французька збірна вже майже десять років вважається головним претендентом на всі можливі трофеї. Місцева футбольна система постійно готує талантів до національної команди, а Дідьє Дешам їх вдало інтегрує у колектив.

Вісім років тому "Ле Бле" були близькими до тріумфу на Євро вдома, але у фіналі поступились Португалії. Тепер же французи мріють надолужити це на полях Німеччини. Тренер зміг взяти майже усіх гравців основи команди, виключенням став лише травмований Люка Ернандес.

Також цей турнір має стати останнім за збірну для Жиру, Грізманна та Канте, тому французам необхідно постаратися для своїх лідерів. На стартову гру Дешам не зможе задіяти Чуамені, також під питанням і участь Рабьо.

Першим суперником Франції стануть австрійці, які є аутсайдерами квартету. У Ральфа Рангніка є прекрасний вибір півзахисників, проте глибина лави запасних та кадровий потенціал захисту не виглядають впевнено. Серйозно понизила шанси Австрії на успіх травма Давіда Алаби.

Орієнтовні склади:

АВСТРІЯ: Пентц – Пош, Дансо, Вебер, Мвене – Зайвальд, Грілліч – Забітцер, Баумгартнер, Лаймер – Грегоріч.

ФРАНЦІЯ: Меньян – Кунде, Саліба, Конате, Ернандес – Камавінга, Рабьо – Дембеле, Грізманн, Мбаппе – Жиру.

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Австрія – Франція користувачі інтернету зможуть на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. За півтори години до гри транслятор розпочне передматчеву студію з експертами.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Австрія – Франція. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.