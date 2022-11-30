В матче третьего тура группы D сборные Австралии и Дании ведут отчаянную борьбу за выход в 1/8 финала ЧМ-2022. До матча фаворитами противостояния числилась команда скандинавов.

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Счет во встрече открыли австралийцы. На 60-й минуте Мэттью Леки невероятным ударом отправил мяч в правый нижний угол ворот. Ассистировал хавбеку Мельбурн Сити в этом эпизоде Райли Макгри.

Видео гола Леки

Напомним, что австралийцев в этом матче устроит только победа, поскольку в параллельном матче Тунис обыграет Францию.