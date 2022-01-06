В Австралии устроили политическую охоту на ведьм, – президент Сербии поддержал Джоковича

Сербский теннисист Новак Джокович прибыл в Австралию, чтобы сыграть Australian Open 2022. Однако из-за проблем с вакцинацией спортсмен может вернуться домой.

"Наша обязанность защищать своих граждан"

Президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что поддерживает Джоковича. Глава государства также сообщил, что поддерживает связь с Новаком.

По теме Все должны соблюдать правила, – в Австралии объяснили, почему не упустили Джоковича

"Я разговаривал с ним минувшей ночью и во второй раз сегодня утром. Мы можем сделать так, чтобы до понедельника ему не пришлось быть в отеле, где его изолировали. Хотим, чтобы он переехал в арендованный дом, о чем попросил Новак. Мы обязаны это сделать, поскольку наша обязанность защищать своих граждан. Сейчас мы работаем над этим", – заявил президент Сербии.

Учитель назвал свою причину, почему сербского теннисиста хотят депортировать. Он уверен, что этот инцидент содержит политический подтекст.

Несправедливо, что премьер-министр Австралии устроил политическую охоту на ведьм. Другим теннисистам с медицинскими исключениями разрешили играть, а Новаку – нет. Всем понятно, в чем здесь дело,

– сказал Вучич.

Почему Джоковича не впустили в Австралию