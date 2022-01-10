В Австралии неспокойно: полиция использовала перцовые баллончики против поклонников Джоковича

Поклонники сербского теннисиста Новака Джоковича блокируют улицы в Мельбурне. Полиции пришлось применять силу.

Фанаты атаковали автомобиль

В СМИ отмечают, что поклонники теннисиста вышли на улицы Мельбурна, чтобы поддержать спортсмена. Однако беспорядки переросли в насилие. Пришлось вмешиваться полиции.

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Сперва фанаты Джоковича собрались возле юридической фирмы, представляющей интересы теннисиста. Позже они окружили автомобиль с тонированными стеклами, потому что думали, что в нем находится Новак.

Поклонники серба выкрикивали: "Свободу Новаку". Они не пускали авто, а кое-кто даже поднялся на крышу машины.

Видео поведения фанатов

Чтобы успокоить людей, полиция использовала против них перцовые баллончики.

Видео атаки на авто

Проблемы Джоковича в Австралии