В Австралии неспокойно: полиция использовала перцовые баллончики против поклонников Джоковича
Источник:9News Melbourne
Поклонники сербского теннисиста Новака Джоковича блокируют улицы в Мельбурне. Полиции пришлось применять силу.
Фанаты атаковали автомобиль
В СМИ отмечают, что поклонники теннисиста вышли на улицы Мельбурна, чтобы поддержать спортсмена. Однако беспорядки переросли в насилие. Пришлось вмешиваться полиции.
К слову Есть шансы сыграть на Australian Open: Джокович выиграл суд по отмененной визе в Австралию
Сперва фанаты Джоковича собрались возле юридической фирмы, представляющей интересы теннисиста. Позже они окружили автомобиль с тонированными стеклами, потому что думали, что в нем находится Новак.
Поклонники серба выкрикивали: "Свободу Новаку". Они не пускали авто, а кое-кто даже поднялся на крышу машины.
Видео поведения фанатов
Чтобы успокоить людей, полиция использовала против них перцовые баллончики.
Видео атаки на авто
Проблемы Джоковича в Австралии
- Джокович прилетел в Мельбурн, чтобы выступить на Australian Open.
- Для того, чтобы попасть в Австралию необходима полная вакцинация против коронавируса Новак объяснил отсутствие прививки своей визой, которая якобы разрешает въезд в страну.
- Теннисиста не впустили в страну и аннулировали визу.
- Джокович подал апелляцию в суд. 4 дня он жил в "иммиграционном изоляторе".
- В понедельник, 10 января, он выиграл суд по отмене визы.