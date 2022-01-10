Фанати атакували автомобіль
У ЗМІ зазначають, що прихильники тенісиста вийшли на вулиці Мельбурна, аби підтримати спортсмена. Проте заворушення переросли у насильство. Довелося втручатися поліції.
До слова Є шанси зіграти на Australian Open: Джокович виграв суд щодо скасованої візи в Австралію
Спершу фанати Джоковича зібралися біля юридичної фірми, яка представляє інтереси тенісиста. Пізніше вони оточили автомобіль з тонованим склом, бо думали, що у ній перебуває Новак.
Прихильники серба викрикували: "Свободу Новаку". Вони не пускали авто, а дехто навіть піднявся на дах машини.
Відео поведінки фанатів
Аби заспокоїти людей, поліція використала проти них перцеві балончики.
Відео атаки на авто
Проблеми Джоковича в Австралії
- Джокович прилетів до Мельбурну, аби виступити на Australian Open.
- Для того, щоб потрапити до Австралії необхідна повна вакцинація проти коронавірусу. Новак пояснив відсутність щеплення своєю візою, яка нібито дозволяє в'їзд в країну.
- Тенісиста не впустили в країну та анулювали візу.
- Джокович подав апеляцію до суду. 4 дні він мешкав у "імміграційному ізоляторі".
- У понеділок, 10 січня, він виграв суд щодо скасування візи.