В среду, 3 марта, Гент на выезде сыграл против Эйпена в рамках 1/4 финала Кубка Бельгии. Гости с Романом Яремчуком вылетели из турнира.

Роман Яремчук стал единственным из украинцев, кто вышел в стартовом составе Гента на матч против Эйпена. Роман Безус остался на скамейке для запасных и вышел на футбольное поле лишь на 80-й минуте.

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Вылет из Кубка Бельгии

Украинские футболисты не сумели помочь Генту. Эйпен забил на старте второго тайма благодаря точному удару Джонатана Хериса. Этот гол стал первым и единственным во встрече. В итоге – 1:0. Эйпен вышел в полуфинал Кубка Бельгии.

Своего следующего соперника Эйпен узнает несколько позже. В параллельном поединке Андерлехт минимально одолел Серкль. Богдан Михайличенко отыграл весь матч.

Яремчук провел на поле весь поединок, для него этот матч стал 31-м в сезоне во всех турнирах. Вне заявки на встречу остался украинский защитник Игорь Пластун. К слову, Пластун и Безус скорее всего уже летом покинут бельгийский клуб. Оба футболиста останутся до лета лишь из-за того, что в Генте хотят дать возможность игрокам выступить за украинскую сборную на Евро.

Руководство клуба не устраивает игра, которую показывают украинские легионеры. Команду покинет и нападающий Яремчук. Гент пообещал украинцу продать его после чемпионата Европы.