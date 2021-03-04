У середу, 3 березня, Гент на виїзді зіграв проти Ейпена у рамках 1/4 фіналу Кубка Бельгії. Гості з Романом Яремчуком вилетіли з турніру.

Роман Яремчук став єдиним з українців, хто вийшов у стартовому складі Гента на матч проти Ейпена. Роман Безус залишився на лаві для запасних та вийшов на футбольне поле лише на 80-й хвилині.

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Виліт з Кубка Бельгії

Українські футболісти не зуміли допомогти Генту. Ейпен забив на старті другого тайму завдяки точному удару Джонатана Херіса. Цей гол став першим та єдиним у зустрічі. У підсумку – 1:0 Ейпен вийшов в півфінал Кубка Бельгії.

Свого наступного суперника Ейпен дізнається дещо пізніше. У паралельному поєдинку Андерлехт мінімально здолав Серкль. Богдан Михайліченко відіграв весь матч.

Яремчук провів на полі весь поєдинок, для нього цей матч став 31-м у сезоні у всіх турнірах. Поза заявкою на зустріч залишився український захисник Ігор Пластун. До слова, Пластун та Безус швидше за все вже влітку покинуть бельгійський клуб. Обидва футболісти залишаться до літа лише через те, що у Генті хочуть дати можливість гравцям виступити за українську збірну на Євро.

Керівництво клубу не влаштовує гра, яку показують українські легіонери. Команду покине й нападник Яремчук. Гент пообіцяв українцю продати його після чемпіонату Європи.