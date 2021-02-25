Количество украинского десанта в Генте может уменьшиться до минимального. Футболисты Роман Безус и Игорь Пластун покинут бельгийский клуб уже летом 2021 года.

Уже в этом году руководители Гента хотят избавиться от Игоря Пластуна и Романа Безуса, которые не имеют стабильного места в стартовом составе команды.

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Безус и Пластун "на выход"

Оба футболиста останутся в Бельгии до лета 2021 года, чтобы получить шанс попасть в сборную Украины на чемпионат Европы-2020. Их контракты с клубом заканчиваются в конце июня 2022 года.

В этом сезоне Пластун сыграл в обороне Гента 14 матчей и даже дважды отличился в воротах соперников. Центральный защитник выступает за бельгийцев с 2018 года, куда перешел из болгарского Лудогорца. Безус провел больше поединков – 24, в которых забил один результативный удар и отдал 4 ассиста на одноклубников. Роман же перешел из киевского Динамо в 2017 году.

Интересно, что в услугах 30-летнего хавбека Безуса были заинтересованы клубы из Турции. Впрочем, футболист не соблазнился на большие деньги.

Другая ситуация с лидером атаки Гента Романом Яремчуком. Гент пообещал продать его после чемпионата Европы. Хотя главный наставник Гента Хайн Ванхазенбрук готов дать стабильное место в основе забивному форварду. В текущем сезоне украинский форвард наколотил 17 голов в 30 матчах во всех турнирах. Нападающий сборной Украины ориентирован только на переход в топ-чемпионат.

Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость Яремчука в 11 миллионов евро. Контракт форварда с Гентом рассчитан до конца июня 2023 года.