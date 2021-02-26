Форвард Гента Роман Яремчук подписал новый контракт с бельгийским клубом.

Прежнее соглашение 25-летнего украинца с бельгийцами было рассчитано до 2023 года, новое – до 2025. Об этом сообщают бельгийские СМИ.

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Нападающий получил улучшенный контракт в последний день зимнего трансферного окна из-за слухов об интересе к нему со стороны Брюгге, которому игрока предложили его агенты. Гент не собирался продавать лучшего бомбардира сопернику, но и сам Брюгге не спешил оформлять сделку.

Однако Гент не стал афишировать эту информацию. Новый контракт повлияет на трансферную стоимость футболиста, которому обещали позволить уйти следующим летом.

Тransfermarkt указывает, что контракт Яремчука с Гентом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал оценивает его в 11 миллионов евро.

Гарантия от Гента

В Гента и Яремчука есть устные договоренности относительно его будущего трансфера. Игрок сборной Украины получил 100% гарантию об уходе из бельгийского клуба уже летом 2021 года. Хотя главный наставник Гента Хайн Ванхазенбрук готов дать стабильное место в основе забивному форварду.