На Australian Open в одиночном разряде Украина была представлена шестью теннисистами – Алексеем Крутым среди мужчин и Лесей Цуренко, Мартой Костюк, Екатериной Байндль, Даяной Ястремской и Ангелиной Калининой среди женщин. Однако в следующий раунд турнира удалось пробиться только трем из них – Костюк, Байндль и Калининой.

При этом Байндль пришлось делать это во время провокаций со стороны болельщиков соперницы. Организаторы Australian Open разрешили выступать на турнире представителям России и Беларуси. Правда под нейтральным флагом. И именно против россиянки выпало играть Байндль в первом круге. На этот матч пришли "болельщики", которые принесли с собой большой флаг России, а один из них был в футболке с изображением российского диктатора Владимира Путина. После этого возник скандал, и организаторы турнира решили запретить российскую символику на трибунах.

Когда сыграют украинские теннисистки

Первой на корт должна выйти Ангелина Калинина. Ее соперницей будет чешка Петра Квитова. Эти теннисистки до этого на корте не встречались. Хотя должны были сыграть во втором круге US Open в 2022 году. Но тогда украинка по болезни снялась с турнира.

Матч Ангелина Калинина – Петра Квитова состоится около 04:00 по киевскому времени.

Екатерине Байндль випало сыграть против американки Кэти Макнелли. До этого теннисистки между собой не играли. А победительница пары выйдет в третий круг, где сыграет с победительницей пары Анна Бондар – Елена Остапенко.

Матч Екатерина Байндль – Кэти Макнелли начнется около 06:00 по киевскому времени.

Марта Костюк во втором круге сыграет против хозяйки турнира Оливии Гадецки. Эта теннисистка получила wild card на турнир от организаторов. И в первом круге обыграла Полину Кудерметову, являющуюся представительницей страны-террористки.

К теме Это невозможно, пока идет война, – Костюк не будет жать руку теннисисткам из России и Беларуси

Для Костюк это будет первый матч против Гадецки. Их матч может начаться около 07:00 по киевскому времени.

Парный разряд

Украинки выступят и в парном разряде. Но их матчи перенесли на 19 января. Там Марта Костюк выступит в паре с румынкой Еленой-Габриэлой Рузе против Даниэлы Роуз Коллинс и Хизер Уотсон.

Ангелина Калинина сыграет в паре с бельгийкой Элисон ван Эйтванк. Их соперницами будут Эри Ходзуми и Тамара Зиданшек.

Надежда Киченок из Кимберли Цимемрман сыграет против Александры Брохович и Лизет Карберры. А ее сестра Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко сразится против Анастасии Павлюченковой и Елены Рыбакиной.