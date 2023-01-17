На Australian Open в одиночному розряді Україна була представлена шістьма тенісистами – Олексієм Крутих серед чоловіків та Лесею Цуренко, Мартою Костюк, Катериною Байндль, Даяною Ястремською та Ангеліною Калініною серед жінок. Однак в наступний раунд турніру вдалося пробитися лише трьом з них – Костюк, Байндль та Калініній.

При цьому Байндль довелося робити це під час провокацій зі сторони вболівальників суперниці. Адже організатори Australian Open дозволили виступати на турнірі представникам Росії та Білорусі. Правда під нейтральним прапором. І саме проти росіянки випало грати Байндль в першому колі. На цей матч прийшли "вболівальники", які принесли з собою великий прапор Росії, а один з них був у футболці із зображенням російського диктатора Владіміра Путіна. Після цього виник скандал, і організатори турніру таки вирішили заборонити російську символіку на трибунах.

Коли зіграють українські тенісистки

Першою на корт має вийти Ангеліна Калініна. Її суперницею буде чешка Петра Квітова. Ці тенісистки до цього на корті не зустрічалися. Хоча мали зіграти у другому колі US Open у 2022 році. Але тоді українка через хворобу знялася з турніру.

Матч Ангеліна Калініна – Петра Квітова відбудеться близько 04:00 за київським часом.

Катерині Байндль випало зіграти проти американки Кеті Макнеллі. До цього тенісистки між собою не грали. А переможниця пари вийде у третє коло, де зіграє з переможницею пари Анна Бондар – Єлєна Остапенко.

Матч Катерина Байндль – Кеті Макнеллі розпочнеться близько 06:00 за київським часом.

Марті Костюк випало у другому колі зіграти проти господарки турніру Олівії Гадецкі. Ця тенісистка отримала wild card на турнір від організаторів. І в першому колі обіграла Поліну Кудерметову, яка є представницею країни-терористки.

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Для Костюк це буде перший матч проти Гадецкі. Їх матч може розпочатися близько 07:00 за київським часом.

Парний розряд

Українки виступлять і в парному розряді. Але їх матчі перенесли аж на 19 січня. Там Марта Костюк виступить в парі із румункою Еленою-Габріелою Рузе проти Даніели Роуз Коллінс та Хізер Вотсон.

Ангеліна Калініна зіграє в парі з бельгійкою Елісон ван Ейтванк. Їх суперницями будуть Ері Ходзумі та Тамара Зіданшек.

Надія Кіченок з Кімберлі Цімемрман зіграє проти Александри Брохович та Лізет Карберри. А її сестра Людмила Кіченок в парі з Єлєною Остапенко змагатиметься проти Анастасії Павлюченкової та Єлєни Рибакіної.