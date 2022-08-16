Выгнали через украинский флаг

Болельщица разместилась на трибунах, завернувшись в украинский флаг. Все бы ничего, если бы это было не на матче российских теннисисток и вообще турнире по теннису.

К теме Болельщицу заставили покинуть теннисный турнир в США из-за украинского флага: скандальное видео

Ведь теннисные ассоциации ATP и WTA до сих пор не дисквалифицировали от соревнований россиян и белорусов. Более того, они продолжают выступать под нейтральным флагом.

Фанатка Лола просто молча наблюдала за поединком и не совершала никаких провокаций в сторону российских теннисисток. Но даже просто сине-желтое знамя на трибунах разозлило одну из теннисисток страны-агрессора, которая попросила судью на вышке выгнать болельщицу с трибун.

Арбитрина сказала женщине, что та делает "некрасиво". В ответ судья услышала смелый и правдивый ответ: "Некрасиво нападать на другую страну".

Однако на этом все не кончилось. Охранник вывел женщину с флагом Украины с трибун, хотя собравшиеся начали заступаться за болельщицу. Фанатка еще некоторое время гуляла по теннисному городку, но получила разрешение вернуться на трибуны только после того, как оставила сине-желтый флаг в автомобиле.

Долгополов: россиянин, обижаемый украинским флагом, должен быть дома

На такой скандал отреагировал бывший украинский теннисист Александр Долгополов. Он призвал всех своих знакомых, которые в ближайшее время собираются посетить турнир в США, брать с собой украинские флаги.

"Надеюсь, болельщики предоставят им "теплый прием" в оставшихся матчах. Любой россиянин, которого оскорбляет украинский флаг, должен быть дома, где он видит только свой родной флаг. Хорошая попытка с политикой размера флага Cincinnati Open. Надо было это сказать в начале, а не после», – ответил украинский спортсмен.

Всех, кто увлекался моим теннисом и планирует посетить турниры в США, прошу брать с собой украинское знамя на все матчи с участием россиян и белорусов. И пусть ATP и WTA попытаются повторить этот шаг. Наша страна тонет в крови и варварском насилии, ни один россиянин не будет запугивать молчаливого зрителя с украинским флагом! Имейте некоторое уважение,

– добавил Долгополов.

Напомним, что после начала полномасштабной войны Долгополов ввез семью в безопасное место, а сам вернулся в Украину. Недавно Александра в компании другого бывшего теннисиста Сергея Стаховского отвезли ребятам на передовую необходимое оборудование.