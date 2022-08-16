Скандал на турнире в Цинциннате

В сети распространился ролик, как зрительницу прогнали с трибун через украинский флаг. Журналист Бен Ротенберг впоследствии сообщил подробности инцидента.

Читайте также Болельщик назвал российского теннисиста медведева лузером: видео словесной перепалки

Оказалось, что зрительницу зовут Лола, она американка узбекистанского происхождения – пришла на финальный матч квалификации между двумя россиянками: Анастасией Потаповой и Анной Калинской.

Напомним, что женская теннисная ассоциация (WTA) и мужская (ATP) не ввела жестких санкций в отношении россиян и белорусов. Они могут выступать на турнирах в статусе нейтрального атлета, то есть без флага и гимна своей страны.

Лола сидела на трибунах, окутанная в сине-желтое знамя, на голове у нее был традиционный украинский венок. По словам журналиста, болельщица сидела молча и не выкрикивала никаких кричалок или лозунгов.

Видео момента

Оказалось, что на болельщицу пожаловалась судье одна из игроков. Морган Лари подошла к Лоле и сделала замечание относительно флага, сказав, что она делает, "нехорошо". А та ответила на это фразой: "Некрасиво нападать на другую страну".

После этого к Лоле подошел охранник, пригрозивший вызвать полицию, если она не покинет трибуны. Болельщицу вывели на парковку и разрешили вернуться только после того, как она оставила флаг в машине.